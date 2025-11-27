В России получили патент на проект лунной радиоастрономической обсерватории

В патенте описаны три варианта комплектации. Первый включает главный модуль с посадочной платформой и солнечными батареями, систему управления и не менее четырех антенных модулей, соединенных кабелями. Второй и третий варианты предусматривают использование антенных модулей с беспроводным управлением, каждый со своей платформой и солнечными батареями. В третьем варианте добавляется съемная подвижная платформа. Все антенные модули оснащены антенной Кассегрена с теплозащитным экраном.

Доставка на Луну предполагается с помощью ракеты-носителя. Модули выводятся на окололунную орбиту, затем совершают посадку в заданные зоны. В первом варианте главный модуль размещается в освещенной зоне, а антенны — внутри кратера, с последующим соединением автоматическими роверами. Во втором и третьем вариантах все модули садятся в освещенных зонах, а в третьем — дополнительно отделяются съемные платформы.