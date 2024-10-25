В России
Опубликовано 25 октября 2024, 17:06
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В России получили синтетическое топливо из неперерабатываемого пластика

С использованием новой технологии
В Новосибирском государственном университете (НГУ) сообщили, что ученые вуза получили первую опытную партию синтетического топлива из неперерабатываемого пластика. Технология преобразования пластика в экологичное моторное топливо разработана в сотрудничестве со специалистами ярославского ООО «Омниум плюс». Этот метод позволяет перерабатывать даже смеси тонких пленок и загрязненного пластика.
В России получили синтетическое топливо из неперерабатываемого пластика

© Ferra.ru

В лаборатории кафедры физической химии НГУ была смонтирована каталитическая установка для переработки жидких продуктов пиролиза полимерных отходов. За первые три недели работы ученые получили три литра керосина.

Процесс преобразования включает несколько этапов. Неперерабатываемый пластик подвергается пиролизу при температуре от 400 до 600 °C. Первоначальные попытки получения топлива показали высокую температуру замерзания, что потребовало доработки состава катализаторов для снижения этого показателя. В результате температуры замерзания удалось снизить до -20 градусов.

Готовый продукт сейчас проходит тщательный анализ на фракционный и элементный состав. Ученые уверены в рентабельности своей технологии: из 100% пластика лишь 5% превращается в газ, а остальная масса — в качественное синтетическое топливо.