В России порекомендовали нормы времени просмотра ТВ для детей

Для детей от 3 до 7 лет ведомство рекомендует ограничивать просмотр телевизора 30 минутами в день. В возрасте 8−10 лет допустимое время увеличивается до одного часа, для подростков 11−14 лет составляет до двух часов.

Старшим школьникам от 14 до 18 лет разрешается смотреть телевизор до трех часов в день, при этом рекомендуется делать перерывы каждый час. В министерстве отметили, что телевизор обычно находится дальше от глаз, чем компьютерный экран, поэтому нагрузка на зрение может быть ниже, однако длительный просмотр без ограничений не рекомендуется.