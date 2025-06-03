В России построят 10 новых научных судов для исследований океана

Планируемый флот будет включать научный ледокол класса Arc7 весом около 9 тысяч тонн, который сможет работать в суровых условиях Арктики и Антарктики. Также рассматривается строительство двух крупных универсальных исследовательских судов, похожих на уже действующие «Академик Сергей Вавилов» и «Академик Иоффе». Дополнят флот несколько средне- и малотоннажных судов, которые будут использоваться в том числе для изучения Каспийского и Черного морей. Особенно актуально это для Каспия, который продолжает мелеть.

Институт и конструкторское бюро «Алмаз» уже подписали соглашение о сотрудничестве в проектировании и строительстве судов.