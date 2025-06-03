В России построят 10 новых научных судов для исследований океана

Опубликовано 03 июня 2025, 18:441 мин.
В России построят 10 новых научных судов для исследований океанаЧасть флота будет работать в Арктике и Каспии
В пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова (ИО) РАН сообщили, что вРоссии могут построить около десяти новых научных судов, чтобы обеспечить интересы страны в Мировом океане и продолжить исследования в разных климатических зонах. Сейчас обсуждаются состав флота и технические параметры будущих судов.
© Ferra.ru
Планируемый флот будет включать научный ледокол класса Arc7 весом около 9 тысяч тонн, который сможет работать в суровых условиях Арктики и Антарктики. Также рассматривается строительство двух крупных универсальных исследовательских судов, похожих на уже действующие «Академик Сергей Вавилов» и «Академик Иоффе». Дополнят флот несколько средне- и малотоннажных судов, которые будут использоваться в том числе для изучения Каспийского и Черного морей. Особенно актуально это для Каспия, который продолжает мелеть.
Институт и конструкторское бюро «Алмаз» уже подписали соглашение о сотрудничестве в проектировании и строительстве судов.