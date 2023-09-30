В России построят Центр циклотронных технологий для развития ядерной медицины

Центр циклотронных технологий создадут на базе АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», которое относится к научному дивизиону Госкорпорации «Росатом». Был заключен договор между институтом и АО «НИИЭФА», которое тоже входит в Госкорпорацию «Росатом» на изготовление, а также поставку комплекса в 2026 году.

Сам циклотрон СС-30/15 станет самым мощным в стране, у него регулируемая энергия протонов от 15 до 30 мегаэлектронвольт, а также интенсивность с которой выводятся пучки до 400 микроампер.

Его будут использоваться чтобы наработать изотопы, которые применяются в ядерной медицине, чтобы диагностировать социально-значимых заболеваний, к которым относятся кардиологические и онкологические болезни.