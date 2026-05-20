В России построят девять быстрых ядерных реакторов

Опубликовано 20 мая 2026, 16:30
В России построят девять быстрых ядерных реакторовДо 2042 года
Первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Александр Локшин в рамках конференции МАГАТЭ FR-26 в Пекине сообщил, что Россия планирует возвести девять ядерных энергоблоков на быстрых нейтронах. Стройка войдет в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.
По словам Локшина, постепенный переход к технологиям быстрых реакторов и замкнутому ядерному топливному циклу является стратегически важным направлением для мировой атомной энергетики. Такие реакторы не просто повышают эффективность, а обеспечивают долгосрочное существование отрасли.
С увеличением числа быстрых реакторов вырастет их вклад в экономию природного урана. Также это поможет решать проблему с отработавшим топливом от обычных реакторов на тепловых нейтронах, отметил Локшин.