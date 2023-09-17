В России построят международную арктическую станцию "Снежинка"Россия и Китай подпишут соглашение о сотрудничестве
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов сообщил РИА Новости о том, что Россия и Китай подпишут соглашение о сотрудничестве по международной арктической станции на водородной энергии "Снежинка".
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Станция находится на этапе строительства, она находится в Ямало-Ненецком автономном округе.
По словам Николая Корчунова, Китай заинтересовался в проекте "Снежинка".
Данная тематика подробно обсуждалась в ходе очередного раунда российско-китайских консультаций по Арктике 7 сентября этого года в Москве. Министерство науки и технологий КНР определило Харбинский инженерный университет в качестве партнера для российского координатора по созданию станции "Снежинка".
Также, Посол по особым поручениям МИД России заявил, что Россия открыта к совместному сотрудничеству в рамках проекта "Снежинка". Поэтому готова рассмотреть предложения от других стран.