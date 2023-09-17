В России построят международную арктическую станцию "Снежинка"

Данная тематика подробно обсуждалась в ходе очередного раунда российско-китайских консультаций по Арктике 7 сентября этого года в Москве. Министерство науки и технологий КНР определило Харбинский инженерный университет в качестве партнера для российского координатора по созданию станции "Снежинка".