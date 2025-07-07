В России построят первое производство окиси пропилена

Технология HPPO (превращение пероксида водорода в оксид пропилена) считается самой экологичной в мире. Реализовать ее в России стало возможно после запуска в 2023 году производства высококонцентрированной перекиси водорода на предприятии «Волжская перекись».

Планируемая мощность нового производства составит 50 тысяч тонн окиси пропилена в год. Предварительный объем инвестиций оценивается почти в 20 млрд рублей. На предприятии появится около 150 новых рабочих мест.

Как отметил председатель совета директоров «Группы Оргсинтез» Сергей Мерзляков, три крупных российских потребителя уже выразили заинтересованность в продукции будущего завода. Сейчас идет предпроектная подготовка, на которую выделено 100 млн рублей. Этот этап планируется завершить к ноябрю 2025 года.