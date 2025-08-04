В России построят почти 2 тысячи новых зарядных станций для электромобилей

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, это решение направлено на расширение сети зарядных станций по всей стране. Ранее правительство уже выделило 3,5 млрд рублей на компенсацию бизнесу затрат при покупке отечественного зарядного оборудования. Благодаря этому в России сейчас работает более 2 тысяч станций быстрой зарядки.

Новые средства будут направлены на компенсацию операторам части расходов по закупке оборудования и подключению к электросетям. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

Развитие зарядной инфраструктуры — ключевой фактор роста популярности электромобилей в России. По словам Мишустина, доступность станций подзарядки по всей стране сделает эксплуатацию таких машин более удобной для владельцев.