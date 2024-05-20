В России построят самый мощный атомный ледокол

Опубликовано 20 мая 2024, 20:22
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В России построят самый мощный атомный ледоколК 2030 году
Первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о планах по строительству самого мощного атомного ледокола в мире «Россия». Строительство судна, мощность которого составит 120 мегаватт, планируется завершить к 2030 году.
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В настоящее время на «Балтийском заводе» продолжается строительство серии атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт. Три из них уже работают в Северном Ледовитом океане, а «Якутия» должна быть сдана в конце текущего года, отметил Денис Мантуров.
«Россия» будет первым в мире атомным ледоколом с мощностью 120 мегаватт. Он будет необходим для обеспечения судоходства по Северному морскому пути в любое время года. Проект также предусматривает строительство двух аналогичных ледоколов. Судно сможет преодолевать льды до 4 метровой толщины.