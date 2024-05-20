В России построят самый мощный атомный ледокол

В настоящее время на «Балтийском заводе» продолжается строительство серии атомных ледоколов мощностью 60 мегаватт. Три из них уже работают в Северном Ледовитом океане, а «Якутия» должна быть сдана в конце текущего года, отметил Денис Мантуров.

«Россия» будет первым в мире атомным ледоколом с мощностью 120 мегаватт. Он будет необходим для обеспечения судоходства по Северному морскому пути в любое время года. Проект также предусматривает строительство двух аналогичных ледоколов. Судно сможет преодолевать льды до 4 метровой толщины.