В России построят установку с нулевыми выбросами

Цикл Аллама — это инновационный метод, разработанный Нобелевским лауреатом Роднеем Алламом, позволяющий производить энергию из углеводородов, не загрязняя окружающую среду. В установке природный газ или угольный синтез-газ сжигается под высоким давлением с чистым кислородом, и весь выделенный при этом углекислый газ снова используется в процессе.

Научный руководитель Института теплофизики СО РАН, академик РАН, главный эксперт МЭИ Сергей Алексеенко сообщил, что в вузе планируют использовать уголь, который будет преобразован в синтез-газ после глубокой переработки. Таким образом, установка позволит получать энергию с минимальными воздействиями на природу. По словам Алексеенко, такие установки пока работают лишь в Хьюстоне (США), и реализация проекта в России — важный шаг к экологически чистым технологиям.