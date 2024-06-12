В России потратят 270 млн рублей на серийное производство беспилотников

Согласно информации, предоставленной пресс-службой фонда, деньги будут распределены несколькими траншами. Первый транш компания «Эколибри» планирует использовать для ускорения процесса сертификации типовой конструкции беспилотного самолета вертикального взлета и посадки «Р-75».

Руководитель фонда НТИ, Владимир Компанейщиков, подчеркнул важность сертификации для гарантированной безопасности и эффективности эксплуатации. Испытания беспилотного самолета «Р-75» планируется провести в нескольких российских регионах, включая Московскую, Рязанскую, Новгородскую области и Ненецкий автономный округ.