Опубликовано 12 июня 2024, 17:01
1 мин.
В России потратят 270 млн рублей на серийное производство беспилотников"Эколибри"
Фонд «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) планирует инвестировать до 270 млн рублей в разработчика беспилотных летательных аппаратов «Эколибри». Эти инвестиции будут направлены на создание серийного производства и сертификацию беспилотного воздушного судна самолетного типа вертикального взлета и посадки.
© Ferra.ru
Согласно информации, предоставленной пресс-службой фонда, деньги будут распределены несколькими траншами. Первый транш компания «Эколибри» планирует использовать для ускорения процесса сертификации типовой конструкции беспилотного самолета вертикального взлета и посадки «Р-75».
Руководитель фонда НТИ, Владимир Компанейщиков, подчеркнул важность сертификации для гарантированной безопасности и эффективности эксплуатации. Испытания беспилотного самолета «Р-75» планируется провести в нескольких российских регионах, включая Московскую, Рязанскую, Новгородскую области и Ненецкий автономный округ.