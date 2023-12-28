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В России
21:53, 28 декабря 2023
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В России повысили эффективность нейросетей с помощью цифровых клеток мозга

Ненастоящего, к счастью

В пресс-службе Российского научного фонда сообщили, что российские ученые улучшили способность нейросетей запоминать информацию, интегрируя в них цифровые аналоги астроцитов — специальных клеток мозга. Исследование показало, что добавление таких клеток на 20% увеличило способность нейросетей воспроизводить предыдущие данные.

В России повысили эффективность нейросетей с помощью цифровых клеток мозга

© Ferra.ru

Профессор Нижегородского государственного университета Сусанна Гордлеева пояснила, что предложенная модель с аналогами астроцитов может стать основой для более энергоэффективного искусственного интеллекта. Эти клетки, отсутствующие в обычных нейросетях, имеют важное значение для питания и защиты нейронов, а также для запоминания информации.

Экспериментальная система ИИ, включающая цифровые аналоги астроцитов, успешно распознает изображения цифр и букв, а также воспроизводит предыдущие данные с улучшенной эффективностью в 20%. Это открывает новые перспективы для развития нейроморфных систем ИИ, подчеркивают ученые.

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