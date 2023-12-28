В России повысили эффективность нейросетей с помощью цифровых клеток мозга

Профессор Нижегородского государственного университета Сусанна Гордлеева пояснила, что предложенная модель с аналогами астроцитов может стать основой для более энергоэффективного искусственного интеллекта. Эти клетки, отсутствующие в обычных нейросетях, имеют важное значение для питания и защиты нейронов, а также для запоминания информации.

Экспериментальная система ИИ, включающая цифровые аналоги астроцитов, успешно распознает изображения цифр и букв, а также воспроизводит предыдущие данные с улучшенной эффективностью в 20%. Это открывает новые перспективы для развития нейроморфных систем ИИ, подчеркивают ученые.