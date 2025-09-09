В России
Опубликовано 09 сентября 2025, 22:24
1 мин.

В России повысили эффективность терапии рака мозга на 460%

Новый метод разработали в Сеченовском университете
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза разработали новый подход к лечению глиобластомы — одной из самых агрессивных форм рака мозга. Методика сочетает стандартную химиотерапию темозоломидом с беспроводной электростимуляцией с помощью ультратонких полупроводниковых устройств. В лабораторных условиях это позволило увеличить гибель опухолевых клеток на 460% по сравнению с обычной химиотерапией.
В России повысили эффективность терапии рака мозга на 460%

© Ferra.ru

В основе технологии лежат многослойные органические устройства толщиной всего 200 нанометров. При облучении красным светом они генерируют локальные электрические импульсы без необходимости подключения к источнику питания. Такой метод не вызывает нагрева тканей и считается безопасным.

Как пояснили исследователи, электрическая стимуляция повышает проницаемость клеточных мембран, усиливает стресс в опухолевых клетках и способствует более эффективному проникновению химиопрепарата. Это позволяет преодолевать устойчивость опухоли к терапии — одну из основных проблем при лечении глиобластомы.

Тестирование на нормальных клетках показало, что методика воздействует и на здоровые ткани, но значительно сильнее — на опухолевые. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#наука