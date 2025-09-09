В России повысили эффективность терапии рака мозга на 460%

В основе технологии лежат многослойные органические устройства толщиной всего 200 нанометров. При облучении красным светом они генерируют локальные электрические импульсы без необходимости подключения к источнику питания. Такой метод не вызывает нагрева тканей и считается безопасным.

Как пояснили исследователи, электрическая стимуляция повышает проницаемость клеточных мембран, усиливает стресс в опухолевых клетках и способствует более эффективному проникновению химиопрепарата. Это позволяет преодолевать устойчивость опухоли к терапии — одну из основных проблем при лечении глиобластомы.

Тестирование на нормальных клетках показало, что методика воздействует и на здоровые ткани, но значительно сильнее — на опухолевые. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.