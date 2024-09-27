В России повысили надежность аэродинамических поверхностей

Опубликовано 27 сентября 2024, 22:541 мин.
В России повысили надежность аэродинамических поверхностейНовые датчики повысят безопасность в отрасли
Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли способ повысить надежность сенсорных систем аэродинамических поверхностей, применяемых в аэрокосмической технике. Разработанные полимерные покрытия помогут более точно отслеживать механические воздействия, такие как удары града или частицы космического мусора, что снизит риск аварий.
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Ученые создали модель, которая анализирует реакцию тактильной поверхности на внешние воздействия с помощью оптоволоконных датчиков. Эти датчики генерируют электрические заряды при механическом воздействии, позволяя диагностировать повреждения, например, обледенение.
Доктор Андрей Паньков, доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» ПНИПУ, отметил, что новая методика основана на резонансных колебаниях покрытия, что значительно улучшает точность мониторинга. Полученные результаты помогут предотвратить сбои в работе сенсоров и снизят вероятность аварийных ситуаций в аэрокосмической технике.