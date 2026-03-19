В России повысили точность МРТ за счет свойств наночастиц

Опубликовано 19 марта 2026, 00:551 мин.
В России повысили точность МРТ за счет свойств наночастицМетод меняет структуру без изменения размера
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта предложили способ улучшения точности магнитно-резонансной томографии (МРТ). Он связан с управлением свойствами кобальтового феррита CoFeO, который используется как контрастный материал. Более стабильные характеристики наночастиц позволяют получать более четкие изображения и точнее различать ткани.
Ученые установили, что изменение длительности гидротермального синтеза влияет на внутреннюю структуру частиц. Дополнительные часы обработки не меняют их размер, но делают структуру более упорядоченной. Это повышает способность материала сохранять магнитное состояние.
Разработка не требует изменения состава или добавления новых компонентов. Для настройки характеристик достаточно скорректировать режим производства. Такой подход может снизить затраты и упростить получение материалов с заданными параметрами.