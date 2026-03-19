В России повысили точность МРТ за счет свойств наночастиц

Ученые установили, что изменение длительности гидротермального синтеза влияет на внутреннюю структуру частиц. Дополнительные часы обработки не меняют их размер, но делают структуру более упорядоченной. Это повышает способность материала сохранять магнитное состояние.

Разработка не требует изменения состава или добавления новых компонентов. Для настройки характеристик достаточно скорректировать режим производства. Такой подход может снизить затраты и упростить получение материалов с заданными параметрами.