В России появилась цифровая биржа для продажи рыбы

Эта платформа позволяет рыбным предприятиям, холодильным складам и торговым компаниям по всей стране взаимодействовать напрямую, без посредников, при совершении сделок.

Fishplace.ru уже начала свою работу, на платформе зарегистрировались уже более 150 зарегистрированных предприятий, включая холодильные склады и рыбные компании. На платформе рыбодобывающие компании могут размещать информацию о наличии продукции на продажу и заключать сделки с оптовыми и розничными покупателями, а также переработчиками. Это означает, что рыбные компании с Дальнего Востока могут легко найти партнеров для продажи своей продукции, а компании из других регионов России и даже других стран могут найти выгодные предложения, уточнила Юлия Беликова.

Одной из главных целей этой цифровой платформы является устранение лишних звеньев в поставочной цепи, что снижает стоимость продукции для конечных потребителей. Система также способствует увеличению доступности рыбы для малых предприятий и создает конкуренцию сетям магазинов, что, в свою очередь, снижает цены на рыбу для всех потребителей.