В России появилась новые схемы мошенничества

Для того, чтобы создать копию голоса человека, нужны знания алгоритмов искусственного интеллекта. Для этого нужны аудиозаписи речи человека, и чем больше их будет, тем эффективнее они будут работать с ИИ. В настоящее время существует несколько видов программного обеспечения, позволяющих выявить подделки.