В России
20:42, 29 сентября 2023
1 мин.

В России появилась новые схемы мошенничества

Мошенники имитируют голоса людей с помощью ИИ

Генеральный директор EdgeЦентр Михаил Шурыгин в беседе с «Лентой.ру» рассказал россиянам о том какие новые схемы мошенничества появились.

В России появилась новые схемы мошенничества

© Ferra

Кака рассказывает эксперт, мошенники якобы звонят из ФСБ.

Вы подозреваемый в госизмене", — с такими словами вам якобы звонят из ФСБ и пугают тем, что с вашей карты осуществлялись переводы на помощь зарубежным военным. Не верьте, не бегите переводить деньги на "безопасные" счета. Когда слышите что-то подобное — сразу вешайте трубку.

Михаил Шурыгин
Генеральный директор EdgeЦентр

Также по словам Михаила Шурыгина, мошенники стали использовать искусственный интеллект, благодаря которому имитируют голоса людей.

Для того, чтобы создать копию голоса человека, нужны знания алгоритмов искусственного интеллекта. Для этого нужны аудиозаписи речи человека, и чем больше их будет, тем эффективнее они будут работать с ИИ. В настоящее время существует несколько видов программного обеспечения, позволяющих выявить подделки.

Михаил Шурыгин
Генеральный директор EdgeЦентр
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