В России появилась новые схемы мошенничества

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Вы подозреваемый в госизмене", — с такими словами вам якобы звонят из ФСБ и пугают тем, что с вашей карты осуществлялись переводы на помощь зарубежным военным. Не верьте, не бегите переводить деньги на "безопасные" счета. Когда слышите что-то подобное — сразу вешайте трубку.
Михаил Шурыгин
Генеральный директор EdgeЦентр
Также по словам Михаила Шурыгина, мошенники стали использовать искусственный интеллект, благодаря которому имитируют голоса людей.
Для того, чтобы создать копию голоса человека, нужны знания алгоритмов искусственного интеллекта. Для этого нужны аудиозаписи речи человека, и чем больше их будет, тем эффективнее они будут работать с ИИ. В настоящее время существует несколько видов программного обеспечения, позволяющих выявить подделки.
Михаил Шурыгин
Генеральный директор EdgeЦентр