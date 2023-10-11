В России появилась первая Ассоциация промышленного майнинга криптовалют

Цель ассоциации - легализовать отрасль путем легального ввоза оборудования для майнинга криптовалют и подключения его к энергетической инфраструктуре. Ассоциация намерена взаимодействовать с регулирующими органами для создания прозрачной правовой базы и разработки отраслевых стандартов.

Под промышленным майнингом ассоциация понимает операторов дата-центров с энергопотреблением более 5 МВт, которые платят по бизнес-тарифам за электроэнергию, легально импортируют и эксплуатируют оборудование для майнинга. Среди основных задач - защита законных участников рынка от недобросовестной конкуренции, в частности, со стороны «серых» и «черных» майнеров. В дальнейшем ассоциация планирует предоставить майнерам и участникам отрасли площадку для коллективной защиты своих интересов и прав, включая судебные споры и переговоры с третьими лицами.