В России появилась рабочая группа по ИИ и авторским правам

Опубликовано 06 августа 2026, 15:141 мин.
В России появилась рабочая группа по ИИ и авторским правамЭксперты подготовят правила
В аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко сообщили о создании рабочей группы «Медиаиндустрия и авторское право». Ее задача — подготовить правовые условия для развития российских моделей искусственного интеллекта.
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Рабочую группу возглавила главный редактор «Телекомпании НТВ» Александра Кошарницкая. В нее войдут более 20 представителей медиахолдингов, СМИ, киностудий, отраслевых объединений и государственных органов.
Участники займутся подготовкой предложений по использованию объектов интеллектуальной собственности при обучении ИИ, определением прав на результаты работы нейросетей и разработкой мер против несанкционированного использования авторских материалов. Ранее при подкомиссии по ИИ уже были созданы семь рабочих групп по ключевым направлениям развития технологии.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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