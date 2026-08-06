В России появилась рабочая группа по ИИ и авторским правам

Рабочую группу возглавила главный редактор «Телекомпании НТВ» Александра Кошарницкая. В нее войдут более 20 представителей медиахолдингов, СМИ, киностудий, отраслевых объединений и государственных органов.

Участники займутся подготовкой предложений по использованию объектов интеллектуальной собственности при обучении ИИ, определением прав на результаты работы нейросетей и разработкой мер против несанкционированного использования авторских материалов. Ранее при подкомиссии по ИИ уже были созданы семь рабочих групп по ключевым направлениям развития технологии.