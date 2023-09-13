В России появились игротеки для обучения детей профессии инженера сотовой связи

В России появились игротеки для обучения детей профессии инженера сотовой связиСувениры на месте
Две новые игротеки профессии инженера связи билайна открылись в КидБурге в разных городах: 2 сентября в Санкт-Петербурге в ТРК "Гранд Каньон" и 9 сентября в Нижнем Новгороде в ТРК "Мега". Еще одно открытие ожидается 16 сентября в Ярославле в ТРК "Ярославский Вернисаж".
Каждая игротека предлагает детям интерактивные занятия по изучению профессии «инженер связи». Это позволяет ребятам понять значение современных информационных технологий, узнать о мобильном и стационарном Интернете, а также попробовать самостоятельно подключить и настроить его с помощью наставников.
Сценарии для профессии были разработаны совместно с техническими специалистами «Билайн». Первые подобные игровые точки открылись в Москве и Санкт-Петербурге в июне этого года, и уже более 6 000 детей прошли обучение этой.
После «приключений» дети и родители смогут восстановить силы в специально организованной комнате отдыха. Кроме того, здесь можно приобрести фирменную продукцию и сувениры, которые останутся на память о посещении.