В России появились игротеки для обучения детей профессии инженера сотовой связи

Каждая игротека предлагает детям интерактивные занятия по изучению профессии «инженер связи». Это позволяет ребятам понять значение современных информационных технологий, узнать о мобильном и стационарном Интернете, а также попробовать самостоятельно подключить и настроить его с помощью наставников.

Сценарии для профессии были разработаны совместно с техническими специалистами «Билайн». Первые подобные игровые точки открылись в Москве и Санкт-Петербурге в июне этого года, и уже более 6 000 детей прошли обучение этой.

После «приключений» дети и родители смогут восстановить силы в специально организованной комнате отдыха. Кроме того, здесь можно приобрести фирменную продукцию и сувениры, которые останутся на память о посещении.