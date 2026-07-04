В России появились менеджеры по продвижению в нейросетях

Основная задача таких специалистов заключается в повышении видимости компаний в ответах нейросетей и ИИ-поисковиков, включая ChatGPT, Claude, Perplexity, DeepSeek и «Гигачат». В отличие от обычного поиска, здесь пользователь получает готовый ответ, а не список ссылок.

Для этого специалисты работают с контентом, его структурой и упоминаемостью на разных площадках, чтобы он попадал в источники, на которых строятся ответы моделей. Также создаются отдельные материалы, ориентированные именно на ИИ-системы, отметил Макеенко.

На рынке уже действуют около 10 агентств, предлагающих такие услуги бизнесу. Стоимость продвижения может достигать 1−2 миллионов рублей в месяц.