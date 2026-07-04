В России появились менеджеры по продвижению в нейросетях

Опубликовано 04 июля 2026, 11:351 мин.
В России появились менеджеры по продвижению в нейросетяхОткрыто более 100 вакансий
В России начали появляться новые специалисты, отвечающие за продвижение брендов в нейросетях. По словам руководителя направления социальных медиа в MWS AI Алексея Макеенко, уже открыто более 100 вакансий на позиции руководителей и менеджеров, работающих с ИИ-платформамипишет РИА Новвости.,
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Основная задача таких специалистов заключается в повышении видимости компаний в ответах нейросетей и ИИ-поисковиков, включая ChatGPT, Claude, Perplexity, DeepSeek и «Гигачат». В отличие от обычного поиска, здесь пользователь получает готовый ответ, а не список ссылок.
Для этого специалисты работают с контентом, его структурой и упоминаемостью на разных площадках, чтобы он попадал в источники, на которых строятся ответы моделей. Также создаются отдельные материалы, ориентированные именно на ИИ-системы, отметил Макеенко.
На рынке уже действуют около 10 агентств, предлагающих такие услуги бизнесу. Стоимость продвижения может достигать 1−2 миллионов рублей в месяц.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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