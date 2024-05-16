В России появились три научно-производственных центра по беспилотникам

Опубликовано 16 мая 2024, 21:50
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В России появились три научно-производственных центра по беспилотникамВ Москве, Томской и Самарской областях
В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в России успешно запущено три научно-производственных центра (НПЦ), специализирующихся на создании и развитии беспилотных технологий. Эти центры расположены в Москве, Томской и Самарской областях.
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Представители 66 российских регионов проявили интерес к созданию подобных центров. Работа НПЦ включает в себя разработку компонентов для беспилотников, проведение сертификации и испытаний, а также реализацию образовательных программ.
В настоящее время финансирование и процессы развития отрасли активно обсуждаются в различных субъектах России, и уже есть восемь потенциальных центров, готовых пройти аккредитацию. Планируется, что работа четырех НПЦ начнется уже в 2024 году, а к 2030 году их число увеличится до 48.