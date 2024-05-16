В России появились три научно-производственных центра по беспилотникам

Представители 66 российских регионов проявили интерес к созданию подобных центров. Работа НПЦ включает в себя разработку компонентов для беспилотников, проведение сертификации и испытаний, а также реализацию образовательных программ.

В настоящее время финансирование и процессы развития отрасли активно обсуждаются в различных субъектах России, и уже есть восемь потенциальных центров, готовых пройти аккредитацию. Планируется, что работа четырех НПЦ начнется уже в 2024 году, а к 2030 году их число увеличится до 48.