В России появился банкомат с ИИ для проверки подлинности документов

Банкомат оснащен паспортным сканером с ИИ, который анализирует документы по более чем 60 параметрам в трёх диапазонах: оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном. Система выявляет фальсификации, проверяет элементы защиты, такие как флуоресцентные волокна и чернила, и обнаруживает вмешательства в документ, включая переклейку фото.

Генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров отметил, что ИИ справляется с задачами, которые иногда не под силу человеку, обеспечивая высокую точность и надежность. Разработчики считают, что «цифровой офис» значительно улучшит доступность банковских сервисов и расширит географию присутствия банков.