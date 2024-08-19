Опубликовано 19 августа 2024, 13:44
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В России появился банкомат с ИИ для проверки подлинности документов«Цифровой офис» позволит получить банковские услуги дистанционно
Российские инженеры разработали банкомат для дистанционного обслуживания клиентов, оснащенный искусственным интеллектом (ИИ), который проверяет подлинность паспортов. Новая модель, названная «цифровым офисом», позволяет клиентам получать банковские услуги, такие как открытие счета и получение карты, без необходимости посещать банк.
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Банкомат оснащен паспортным сканером с ИИ, который анализирует документы по более чем 60 параметрам в трёх диапазонах: оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном. Система выявляет фальсификации, проверяет элементы защиты, такие как флуоресцентные волокна и чернила, и обнаруживает вмешательства в документ, включая переклейку фото.
Генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров отметил, что ИИ справляется с задачами, которые иногда не под силу человеку, обеспечивая высокую точность и надежность. Разработчики считают, что «цифровой офис» значительно улучшит доступность банковских сервисов и расширит географию присутствия банков.