В России появился Центр исследований интеллекта и когнитивного благополучия

Директор центра Юрий Штыров сообщил, что исследователи будут изучать как интеллектуальные, так и коммуникативные функции мозга, а также особенности представления информации в сознании. Ученые также сосредоточатся на изучении когнитивных функций в различных условиях, что соответствует мировым научным тенденциям.

Одним из главных направлений исследований станет психогенетика. Это область науки, изучающая взаимодействие генов и среды, влияющие на когнитивные функции и психологическое благополучие. Штыров подчеркнул, что Центр также займется изучением основ интеллектуальной успешности, формирования когнитивных навыков и билингвизма. Особенно важно это направление в свете старения населения и увеличения продолжительности жизни.

Центр также проведет исследования по роли сенсорных и моторных систем в когнитивных процессах, а также сосредоточится на изучении механизмов памяти и научения.