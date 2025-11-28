В России появился центр по производству наноповерхностей

Опубликовано 28 ноября 2025, 23:531 мин.
В России появился центр по производству наноповерхностейТехнология найдёт применение в промышленности
В Санкт-Петербургском государственном технологическом институте открылся первый в стране инжиниринговый центр, специализирующийся на создании поверхностей толщиной в нанометр. Разработка основана на методе молекулярного наслаивания, который позволяет формировать сверхтонкие покрытия с точным контролем их толщины.
Как отметил ректор вуза Андрей Шевчик, оборудование для промышленного применения этой технологии было разработано ранее в рамках программ импортозамещения. Ключевыми характеристиками создаваемых покрытий являются экстремальная однородность поверхности, отсутствие пор и дефектов, а также устойчивость к экстремально низким температурам.
Перспективы применения технологии включают создание легкой непродуваемой и газонепроницаемой одежды, производство солнечных батарей, медицинских имплантов и оптических компонентов. Метод также может использоваться в микроэлектронике для нанесения диэлектрических и барьерных слоев.