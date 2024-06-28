В России появился еще один аналог YouTube

«Платформа» предлагает пользователю интерфейс и функционал, близкие к популярному американскому видеохостингу. Сервис оборудован системой рекомендаций, инструментами продвижения и аналитики для блогеров, поддерживает видеоролики до 4K с субтитрами, распознающими русский и английский языки.

Генеральный директор Rteam Андрей Талызин отметил, что «Платформа» способна обрабатывать до 240 тыс. запросов в секунду, что обеспечивает стабильную работу сервиса.

В рамках нового сервиса будут представлены короткие видеоролики, конкурирующие с популярным форматом Shorts на YouTube. Система модерации контента обеспечивает соответствие российскому законодательству и ограничивает контент с антироссийской риторикой.