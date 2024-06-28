Опубликовано 28 июня 2024, 20:26
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В России появился еще один аналог YouTube"Платформа"
Российская компания Rteam представила новый видеосервис «Платформа», позиционирующийся как альтернатива YouTube. Презентация прошла в медиацентре Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), сообщает ТАСС.
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«Платформа» предлагает пользователю интерфейс и функционал, близкие к популярному американскому видеохостингу. Сервис оборудован системой рекомендаций, инструментами продвижения и аналитики для блогеров, поддерживает видеоролики до 4K с субтитрами, распознающими русский и английский языки.
Генеральный директор Rteam Андрей Талызин отметил, что «Платформа» способна обрабатывать до 240 тыс. запросов в секунду, что обеспечивает стабильную работу сервиса.
В рамках нового сервиса будут представлены короткие видеоролики, конкурирующие с популярным форматом Shorts на YouTube. Система модерации контента обеспечивает соответствие российскому законодательству и ограничивает контент с антироссийской риторикой.