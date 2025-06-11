В России
Опубликовано 11 июня 2025, 22:28
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В России появился консорциум для полного цикла производства микроэлектроники

Объединили ведущие компании и научные институты страны
Зеленоградский нанотехнологический центр, входящий в группу «Роснано», организовал новый научно-производственный консорциум для развития полного цикла отечественного производства микроэлектроники. В его состав вошли крупные российские предприятия и научные организации.
В России появился консорциум для полного цикла производства микроэлектроники

© Ferra.ru

Инициатива получила поддержку от ведущих игроков отрасли. Среди первых участников консорциума — НИУ МИЭТ, заводы «ПРОТОН», «ЗИТЦ», «НПП ЭСТО», а также несколько научно-исследовательских институтов. Их цель — объединить усилия для создания технологий и оборудования, необходимых для полного цикла производства микросхем.

В рамках проекта планируется не только проведение фундаментальных и прикладных исследований, но и организация серийного выпуска продукции. Особое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров, которые смогут работать с современным оборудованием.

В пресс-службе «Роснано» сообщили, что создание консорциума позволит расширить технологические возможности участников за счет партнерских площадок. Также будет продолжена работа по совершенствованию фотолитографического оборудования — ключевого инструмента в производстве микрочипов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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