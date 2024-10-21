В России появился первый анимированный переводчик для глухих

В России проживает около 13 миллионов людей с нарушениями слуха, в том числе детей, что делает создание адаптированного контента особенно актуальным. Анимированный переводчик РЖЯ Артём поможет глухим и слабослышащим детям освоить математику, грамматику, историю и окружающий мир. Используя современные технологии, жесты специалистов по РЖЯ интегрируются в анимационный сериал, позволяя детям понимать содержание без языковых барьеров.

Генеральный директор НМГ Светлана Баланова отметила важность этой инициативы, которая обеспечит доступ к образовательному контенту для детей с нарушениями слуха и поможет развивать языковые навыки. Лев Макаров, руководитель телеканала «СТС Kids», подчеркнул, что проект «Развлечёба» теперь будет доступен и для глухих детей, что позволяет им учиться в игровой форме.

Кроме того, в начале каждой серии зрители смогут поддержать программы помощи семьям с глухими и слабослышащими детьми.