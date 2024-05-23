В России появился производитель промышленных роботехнических комплексов

Предприятие также займется разработкой искусственного интеллекта и нейроинтерфейсов. Генеральный директор «Телематики» Алексей Нащекин отметил, что объединение позволит развивать новые решения для автоматизации процессов.

На конференции «Искусственный интеллект в дорожной отрасли — TRANS AI 2024» Нащекин представил первые результаты совместной работы, включая робота-расцепщика. По словам Нащекина, такие роботы помогут снизить количество опасных операций, выполняемых людьми, и смягчат проблему кадрового дефицита.

Председатель правления «Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления» Евгений Дудоров подчеркнул важность роботизации производственных процессов. Он отметил, что к 2030 году Россия планирует увеличить количество роботов в стране с 7 200 до 95 000.