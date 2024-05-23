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В России
Опубликовано 23 мая 2024, 21:51
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В России появился производитель промышленных роботехнических комплексов

И займется разработкой искусственного интеллекта
Компании «Телематика» и «Андроидная техника» объявили о создании совместного предприятия «Р-Телематика». Новая компания будет специализироваться на производстве и внедрении промышленных робототехнических комплексов.
В России появился производитель промышленных роботехнических комплексов

© Ferra.ru

Предприятие также займется разработкой искусственного интеллекта и нейроинтерфейсов. Генеральный директор «Телематики» Алексей Нащекин отметил, что объединение позволит развивать новые решения для автоматизации процессов.

На конференции «Искусственный интеллект в дорожной отрасли — TRANS AI 2024» Нащекин представил первые результаты совместной работы, включая робота-расцепщика. По словам Нащекина, такие роботы помогут снизить количество опасных операций, выполняемых людьми, и смягчат проблему кадрового дефицита.

Председатель правления «Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления» Евгений Дудоров подчеркнул важность роботизации производственных процессов. Он отметил, что к 2030 году Россия планирует увеличить количество роботов в стране с 7 200 до 95 000.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#робототехника
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#технологии
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#разработка