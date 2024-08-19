В России появился способ встать в очередь на заказ iPhone 16 за 25 тысяч рублей

Сразу после официальной презентации новых моделей Apple, сотрудники МТС свяжутся с покупателями сертификатов для уточнения всех деталей заказа.

Прошлогодний запуск виртуальных сертификатов на iPhone 15 стал успешным, и наиболее востребованной моделью оказался iPhone 15 Pro Max. На него пришлось 57% всех проданных сертификатов. В числе лидеров по спросу оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Белгородская область и Республика Саха (Якутия).

По словам генерального директора розничной сети МТС Андрея Губанова, интерес к новинкам Apple в России традиционно высок. В прошлом году доля сертификатов на iPhone 15 составила 31% от общего числа предзаказов. Ожидается, что спрос на iPhone 16 будет не менее интенсивным.