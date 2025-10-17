В России появится ассоциация облачных технологий

Членство в ассоциации будет открыто для любых компаний, использующих облачные технологии в своей работе, а также для отдельных IT-специалистов. Основными направлениями деятельности станут разработка общих правил и методик, поддержка бесплатных образовательных программ и распространение знаний о cloud-технологиях.

Первым мероприятием под эгидой ассоциации станет конференция Kuber Conf, которая пройдёт 4 декабря в Москве. Мероприятие будет иметь некоммерческий формат и ориентировано на профессиональное сообщество, сообщили в пресс-службе VK Cloud.

Инициатива направлена на консолидацию усилий по развитию облачной экосистемы в России.