В России появится ассоциация облачных технологий

Опубликовано 17 октября 2025, 16:101 мин.
В России появится ассоциация облачных технологийVK Cloud, Yandex Cloud и «Флант» объединят усилия
Три российские компании в сфере облачных технологий — VK Cloud, Yandex Cloud и «Флант» — договорились о создании Ассоциации облачно-ориентированных технологий. Новая организация будет заниматься развитием отраслевых стандартов и архитектурных решений, не зависящих от конкретного поставщика услуг.
Членство в ассоциации будет открыто для любых компаний, использующих облачные технологии в своей работе, а также для отдельных IT-специалистов. Основными направлениями деятельности станут разработка общих правил и методик, поддержка бесплатных образовательных программ и распространение знаний о cloud-технологиях.
Первым мероприятием под эгидой ассоциации станет конференция Kuber Conf, которая пройдёт 4 декабря в Москве. Мероприятие будет иметь некоммерческий формат и ориентировано на профессиональное сообщество, сообщили в пресс-службе VK Cloud.
Инициатива направлена на консолидацию усилий по развитию облачной экосистемы в России.