В России появится центр по биоэкономике и биотехнологиям

Опубликовано 19 августа 2024, 15:02
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В России появится центр по биоэкономике и биотехнологиямНа базе Курчатовского института
Правительство РФ утвердило создание Научно-технологического центра биоэкономики и биотехнологий, который будет курировать Национально-исследовательский центр «Курчатовский институт». Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.
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По словам Мишустина, в России уже работают ведущие организации в области биоэкономики и биотехнологий. Теперь их потенциал объединят на базе нового центра. Биоэкономика, как отметил премьер, включает разработку инноваций для снижения экологической нагрузки, эффективного использования природных ресурсов и создания новых видов топлива, таких как биогаз и биодизель.
Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия обладает необходимыми ресурсами и научным заделом для успешного развития биоэкономики, что позволит стране продвинуться в этой перспективной области.