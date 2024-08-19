В России появится центр по биоэкономике и биотехнологиям

По словам Мишустина, в России уже работают ведущие организации в области биоэкономики и биотехнологий. Теперь их потенциал объединят на базе нового центра. Биоэкономика, как отметил премьер, включает разработку инноваций для снижения экологической нагрузки, эффективного использования природных ресурсов и создания новых видов топлива, таких как биогаз и биодизель.

Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что Россия обладает необходимыми ресурсами и научным заделом для успешного развития биоэкономики, что позволит стране продвинуться в этой перспективной области.