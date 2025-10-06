В России появится центр разработки медтехники нового поколения

Новая структура должна объединить возможности инжиниринговых центров, созданных в Сеченовском университете и ведущих технических вузах страны. По мнению Глыбочко, современная медицинская техника создаётся на стыке различных технологий, включая ультразвуковые и лазерные системы, искусственный интеллект, биотехнологии и ядерную физику.

Объединение компетенций позволит не только расширить номенклатуру сложных медицинских изделий и организовать их полный производственный цикл, но и совершить прорыв в образовательной сфере. Такой подход, как отметил ректор, необходим для достижения технологического лидерства России в медицинской промышленности.