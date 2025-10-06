В России появится центр разработки медтехники нового поколения

Опубликовано 06 октября 2025, 20:241 мин.
В России появится центр разработки медтехники нового поколенияИнициатором выступил Сеченовский университет
Ректор Сеченовского университета Пётр Глыбочко выступил с инициативой создания в России распределённого инжинирингового центра для разработки медицинских изделий нового поколения. Предложение было озвучено в рамках международного форума «Биопром-2025».
Новая структура должна объединить возможности инжиниринговых центров, созданных в Сеченовском университете и ведущих технических вузах страны. По мнению Глыбочко, современная медицинская техника создаётся на стыке различных технологий, включая ультразвуковые и лазерные системы, искусственный интеллект, биотехнологии и ядерную физику.
Объединение компетенций позволит не только расширить номенклатуру сложных медицинских изделий и организовать их полный производственный цикл, но и совершить прорыв в образовательной сфере. Такой подход, как отметил ректор, необходим для достижения технологического лидерства России в медицинской промышленности.