В России появится цифровая платформа для контроля прививок

Система позволяет анализировать индивидуальный иммунный статус пациента, проверяя, сформировался ли иммунитет после вакцинации. Это достигается с помощью двух анализов крови — ИФА и ПЦР, что дает более полное понимание состояния иммунитета. Методика позволяет определять наличие антител и даже обнаруживать возможные вирусные инфекции, что поможет врачам давать точные рекомендации, отметили в пресс-службе.

Цифровая платформа также пригодится для научных и медицинских организаций. Её использование даст возможность фармкомпаниям тестировать вакцины, а государственным учреждениям — отслеживать уровень иммунитета населения и планировать кампании вакцинации.

Платформа будет интегрироваться с медицинскими записями и хранить данные в «облаке», обеспечивая высокий уровень безопасности. Разработка также предусматривает интуитивный интерфейс, что делает её удобной для пользователей.