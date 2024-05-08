В России появится цифровая система для помощи людям с больным сердцем

Система не только помогает поставить диагноз и предупреждает о возможных осложнениях, но и способствует выявлению новых причин развития заболевания. Бот задает пациентам простые вопросы о состоянии здоровья, такие как наличие одышки или отеков, и в случае обнаружения ухудшения отправляет сигнал врачу.

Эта разработка поможет врачам оперативно реагировать на изменения в состоянии пациентов и корректировать лечение, что способствует улучшению качества жизни больных и снижает риск осложнений.