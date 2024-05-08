В России появится цифровая система для помощи людям с больным сердцем

Опубликовано 08 мая 2024, 17:32
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В России появится цифровая система для помощи людям с больным сердцемС использованием Telegram-бота
Ученые из Сеченовского университета разрабатывают цифровую систему для мониторинга пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Она включает в себя Telegram-бота, который ежедневно опрашивает больных о самочувствии, и специальную программу, анализирующую генетическую информацию и маркеры заболевания в крови.
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Система не только помогает поставить диагноз и предупреждает о возможных осложнениях, но и способствует выявлению новых причин развития заболевания. Бот задает пациентам простые вопросы о состоянии здоровья, такие как наличие одышки или отеков, и в случае обнаружения ухудшения отправляет сигнал врачу.
Эта разработка поможет врачам оперативно реагировать на изменения в состоянии пациентов и корректировать лечение, что способствует улучшению качества жизни больных и снижает риск осложнений.