В России появится цифровой реестр лифтового хозяйства

Опубликовано 11 июля 2024, 19:54
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В России появится цифровой реестр лифтового хозяйстваДля интеграции данных с системой “умный дом”
Заместитель министра строительства и ЖКХ Константин Михайлик сообщил о планах создания цифрового реестра, содержащего данные о состоянии лифтового хозяйства в каждом регионе России. По его словам, такая систематизированная информация будет полезна для всех участников отрасли, включая государственные органы, производителей, потребителей и застройщиков.
На сегодняшний день отсутствует единый цифровой реестр, что затрудняет контроль и понимание реального состояния лифтов и их износа по всей стране. По мнению Михайлика, ключевой задачей является интеграция лифтов в системы «умного дома», что непосредственно влияет на комфорт и безопасность жителей.
Заместитель министра строительства и ЖКХ также отметил необходимость выбора оптимальной платформы для создания реестра, обеспечивающей модульность и легкость внедрения обновлений.