В России появится цифровой реестр лифтового хозяйства

На сегодняшний день отсутствует единый цифровой реестр, что затрудняет контроль и понимание реального состояния лифтов и их износа по всей стране. По мнению Михайлика, ключевой задачей является интеграция лифтов в системы «умного дома», что непосредственно влияет на комфорт и безопасность жителей.

Заместитель министра строительства и ЖКХ также отметил необходимость выбора оптимальной платформы для создания реестра, обеспечивающей модульность и легкость внедрения обновлений.