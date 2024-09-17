В России появится добровольная маркировка видеоигр с 2025 года

На начальном этапе планируется присвоение маркировки по трем категориям: «Сделано в России», «Содержит обучающие материалы» и «Киберспортивная дисциплина». Первые пять цифровых продуктов уже выбраны для получения соответствующей отметки.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, эксперимент по маркировке видеоигр позволит выработать сбалансированный подход к регулированию отрасли с помощью правовых механизмов и технологии маркировки. Авторы инициативы надеются, что «зеленая маркировка» улучшит репутацию видеоигр, акцентирует внимание на их образовательной ценности и поможет стартапам продвигать свои социально значимые проекты.