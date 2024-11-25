В России появится единое приложение для цифрового рубля

Как сообщили «Ведомости», АБР предложила, что для упрощения процесса внедрения цифрового рубля и снижения затрат малых и средних банков стоит разработать единое мобильное приложение. Это приложение должно стать общим для всех банков, что позволит сэкономить на инфраструктурных доработках, которые могут обойтись в 85−150 миллионов рублей на банк.

Кроме того, АБР предложила создать удостоверяющие центры на стороне Банка России или единого оператора, что позволило бы банкам подключиться к единой платформе без значительных расходов на создание собственного ПО.

Ответ Центрального банка положительный — он поддержал идею создания единого приложения и готов проработать вопросы по оптимизации архитектуры внедрения цифрового рубля. ЦБ также согласен участвовать в встречах с поставщиками программного обеспечения, чтобы совместно разработать решения, которые помогут сократить затраты на адаптацию банковских систем.