В России
Опубликовано 25 ноября 2024, 19:48
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В России появится единое приложение для цифрового рубля

Банк России ответил на предложения банков
Центральный банк России выразил готовность обсудить создание единого мобильного приложения для операций с цифровым рублем. Это заявление сделано в ответ на предложение Ассоциации банков России (АБР), которая обеспокоена высокими затратами на инфраструктуру для внедрения новой валюты.
В России появится единое приложение для цифрового рубля

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Как сообщили «Ведомости», АБР предложила, что для упрощения процесса внедрения цифрового рубля и снижения затрат малых и средних банков стоит разработать единое мобильное приложение. Это приложение должно стать общим для всех банков, что позволит сэкономить на инфраструктурных доработках, которые могут обойтись в 85−150 миллионов рублей на банк.

Кроме того, АБР предложила создать удостоверяющие центры на стороне Банка России или единого оператора, что позволило бы банкам подключиться к единой платформе без значительных расходов на создание собственного ПО.

Ответ Центрального банка положительный — он поддержал идею создания единого приложения и готов проработать вопросы по оптимизации архитектуры внедрения цифрового рубля. ЦБ также согласен участвовать в встречах с поставщиками программного обеспечения, чтобы совместно разработать решения, которые помогут сократить затраты на адаптацию банковских систем.