В России появится кластер по выпуску систем накопления энергии

Как отметил Мантуров, технологии хранения энергии становятся основой для новой модели энергопотребления — они нужны для надежности городских сетей, развития электротранспорта и автономного снабжения удаленных территорий.

Два завода после выхода на полную мощность смогут выпускать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год. Инвестиции в проекты превысят 105 миллиардов рублей. Совокупные мощности российских производителей через пять лет должны достичь более 12 гигаватт-часов в год, что позволит покрыть большую часть внутреннего спроса. Локализация производства тяговых аккумуляторов, которые сейчас формируют около 35 процентов стоимости электромобиля, снизит себестоимость техники.

Мантуров подчеркнул, что первую продукцию планируют выпустить до конца года. Также предстоит определить формы мотивации для потребителей, чтобы заводы быстро вышли на максимальные объемы.