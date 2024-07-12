В России появится комплекс по производству высокоскоростных поездов

В пресс-службе компании отметили, что планы включают возведение новых производственных корпусов и реконструкцию существующих мощностей, включая цех изготовления компонентов, корпуса пусконаладки и испытательного оборудования. Общая площадь новых объектов составит 60 тыс. кв. м. Проект также предусматривает значительную реконструкцию инженерной инфраструктуры, включая переустройство железнодорожных путей.

Генеральный директор компании Тимур Уфимцев подчеркнул, что реализация проекта станет новым вызовом, которому компания готова справиться. Планируется завершить строительство и внедрение новых объектов в 2024—2026 годах.