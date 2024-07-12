В России появится комплекс по производству высокоскоростных поездов

Опубликовано 12 июля 2024, 22:11
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В России появится комплекс по производству высокоскоростных поездовПроект представили на выставке "Иннопром-2024"
На Международной промышленной выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге компания «Синара-Девелопмент» представила проект по строительству комплекса для производства скоростных и высокоскоростных поездов. Он будет реализован на базе предприятия «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области.
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В пресс-службе компании отметили, что планы включают возведение новых производственных корпусов и реконструкцию существующих мощностей, включая цех изготовления компонентов, корпуса пусконаладки и испытательного оборудования. Общая площадь новых объектов составит 60 тыс. кв. м. Проект также предусматривает значительную реконструкцию инженерной инфраструктуры, включая переустройство железнодорожных путей.
Генеральный директор компании Тимур Уфимцев подчеркнул, что реализация проекта станет новым вызовом, которому компания готова справиться. Планируется завершить строительство и внедрение новых объектов в 2024—2026 годах.