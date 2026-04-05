В России появится консорциум для развития беспилотного транспорта

Опубликовано 05 апреля 2026, 22:02
В России появится консорциум для развития беспилотного транспортаРЖД, ТМХ и МИИТ объединятся
На международном форуме в Санкт-Петербурге подписано соглашение о создании консорциума для развития инновационных беспилотных проектов. Документ заключили департамент транспорта Москвы и федеральная территория «Сириус».
В объединение также войдут правительство Москвы, образовательный фонд «Талант и успех», администрация «Сириуса», ОАО «РЖД», АО «ТМХ» и РУТ (МИИТ). Как сообщил заммэра Максим Ликсутов, цель консорциума заключается в упрощении испытаний и внедрении разработок. Крупные города смогут получить сертифицированное беспилотное транспортное средство, готовое обслуживать улицы.
Ключевые вопросы: безопасность участников движения, кибербезопасность и внедрение современных информационных технологий. По задаче мэра Сергея Собянина Москва готова делиться своими наработками с регионами, чтобы эффект от разработок жители могли ощутить сразу.