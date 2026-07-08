В России
Опубликовано 08 июля 2026, 20:42
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В России появится крупнейший завод диализных растворов

Инвестиции в проект превысят 5 млрд рублей
Правительство Пермского края и компания «Фармасинтез-Пермь» заключили соглашение о строительстве на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь» предприятия по выпуску растворов для перитонеального диализа. Документ подписали на выставке «Иннопром-2026», пишет ТАСС.
В России появится крупнейший завод диализных растворов

© Ferra.ru

Объем инвестиций в проект превысит 5 млрд рублей. Запустить производство планируется в 2030 году. По данным компании, мощность нового предприятия позволит полностью покрыть текущий и будущий спрос российского рынка на диализные растворы.

Перитонеальный диализ дает пациентам возможность проходить лечение дома, не посещая регулярно медицинские учреждения, сохраняя привычный образ жизни и трудоспособность. Проект реализуют в рамках стратегии «Фарма-2030» и национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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