В России появится лаборатория для исследований безопасного ИИ

Опубликовано 23 июля 2024, 18:37
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В России появится лаборатория для исследований безопасного ИИВ ней будут заниматься тремя направлениями
Группа T-Bank AI Research и Центральный университет сообщили о создании лаборатории Omut AI. Цель нового исследовательского центра — развитие методов обеспечения безопасности и суверенности искусственного интеллекта (ИИ) в России.
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Лаборатория будет сосредоточена на трех ключевых направлениях: контроле и безопасности ИИ, создании эффективных архитектур для больших языковых моделей и улучшении их интеллектуальных способностей, а также разработке универсальных моделей ИИ для взаимодействия с человеком через текст, звук и зрение.
По словам Даниила Гаврилова, руководителя Omut AI, лаборатория призвана решать актуальные проблемы ИИ, включая безопасность и адаптацию моделей. Результаты исследований будут открыты для научного и индустриального сообщества.
Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич отметил, что лаборатория станет важным шагом для развития ИТ-сообщества в России и позволит молодежи участвовать в создании суверенного ИИ.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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