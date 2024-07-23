В России появится лаборатория для исследований безопасного ИИ

Лаборатория будет сосредоточена на трех ключевых направлениях: контроле и безопасности ИИ, создании эффективных архитектур для больших языковых моделей и улучшении их интеллектуальных способностей, а также разработке универсальных моделей ИИ для взаимодействия с человеком через текст, звук и зрение.

По словам Даниила Гаврилова, руководителя Omut AI, лаборатория призвана решать актуальные проблемы ИИ, включая безопасность и адаптацию моделей. Результаты исследований будут открыты для научного и индустриального сообщества.

Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич отметил, что лаборатория станет важным шагом для развития ИТ-сообщества в России и позволит молодежи участвовать в создании суверенного ИИ.