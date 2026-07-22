В России появится лаборатория индустриального ИИ

В течение первого года планируется сформировать исследовательские команды по пяти направлениям, набрать студентов и назначить каждой группе научного руководителя и ментора из AIRI. К концу первого года должны появиться программные прототипы, а к завершению третьего — готовые к пилотным испытаниям технологии.

Разрабатываемая система управления позволит распределять задачи между роботами, адаптироваться к изменяющимся условиям и сохранять координацию даже при увеличении числа машин в группе. Это должно снизить количество сбоев и уменьшить необходимость ручного управления.