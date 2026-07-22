В России появится лаборатория индустриального ИИ

Опубликовано 22 июля 2026, 08:341 мин.
В России появится лаборатория индустриального ИИПроект займется робототехникой и научными моделями
Новосибирский государственный университет (НГУ) и Институт искусственного интеллекта AIRI договорились о создании лаборатории индустриального искусственного интеллекта (ИИ). Она будет работать на базе Института интеллектуальной робототехники НГУ и займется прогнозированием отказов оборудования, интеллектуальным управлением группами роботов, а также разработкой генеративных моделей для физики, биомедицины и астрономии, пишет ТАСС.
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В течение первого года планируется сформировать исследовательские команды по пяти направлениям, набрать студентов и назначить каждой группе научного руководителя и ментора из AIRI. К концу первого года должны появиться программные прототипы, а к завершению третьего — готовые к пилотным испытаниям технологии.
Разрабатываемая система управления позволит распределять задачи между роботами, адаптироваться к изменяющимся условиям и сохранять координацию даже при увеличении числа машин в группе. Это должно снизить количество сбоев и уменьшить необходимость ручного управления.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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