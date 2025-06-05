В России появится лаборатория нейроморфного ИИ

Основным направлением работы станут нейроморфные технологии — системы искусственного интеллекта, построенные по принципам человеческого мозга. Исследователи сосредоточатся на разработке энергоэффективных решений для обработки биомедицинских данных и тестировании алгоритмов на российских нейропроцессорах.

По словам и.о. директора «Неймарка» Дмитрия Колесникова, лаборатория позволит оперативно внедрять актуальные научные достижения в учебные программы. Студенты смогут изучать нейротехнологии не по устаревшим материалам, а на основе реальных исследований.

По словам вице-премьера Нижегородской области Екатерины Солнцевой, проект укрепит позиции региона как центра развития ИИ-технологий. Совместная работа ученых и студентов должна способствовать технологическому суверенитету страны.

Помимо исследований, лаборатория будет проводить образовательные мероприятия для студентов всех уровней — от бакалавров до аспирантов. Все разработки будут оформлены как совместная интеллектуальная собственность двух организаций.