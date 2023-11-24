В России появится международная платформа услуг на основе ИИ

В России появится международная платформа услуг на основе ИИС применением облачных технологий
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Университет ИТМО заключили соглашение о сотрудничестве для разработки и продвижения мировой платформы по предоставлению услуг на основе искусственного интеллекта (ИИ) с применением облачных технологий (AIaaS). Эта новость была озвучена в рамках технологической конференции AI Journey, проходящей в Москве с 22 по 24 ноября, пишет ТАСС.
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AIaaS, или "Искусственный Интеллект-как-Сервис", представляет собой набор технологий, позволяющий компаниям оптимизировать рабочие процессы и улучшать продукты и услуги через прогностический анализ, системы распознавания и другие инструменты ИИ. Это позволяет бизнесу использовать возможности ИИ без необходимости собственных инфраструктур и экспертных знаний.
Платформа, разрабатываемая в рамках этого сотрудничества, ожидается снизить затраты на внедрение ИИ-решений и стать ведущей площадкой для разработки машинного обучения. Кроме того, она способствует масштабированию российских инноваций на мировых рынках.