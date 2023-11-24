В России появится международная платформа услуг на основе ИИ

AIaaS, или "Искусственный Интеллект-как-Сервис", представляет собой набор технологий, позволяющий компаниям оптимизировать рабочие процессы и улучшать продукты и услуги через прогностический анализ, системы распознавания и другие инструменты ИИ. Это позволяет бизнесу использовать возможности ИИ без необходимости собственных инфраструктур и экспертных знаний.

Платформа, разрабатываемая в рамках этого сотрудничества, ожидается снизить затраты на внедрение ИИ-решений и стать ведущей площадкой для разработки машинного обучения. Кроме того, она способствует масштабированию российских инноваций на мировых рынках.