В России появится национальная база генетической информации

В России появится национальная база генетической информацииВ нее войдут свыше 120 биоресурсных коллекций
Научное сообщество России ведет работы по созданию Национальной базы генетической информации, которая объединит свыше 120 биоресурсных коллекций. Об этом сообщила Юлия Дьякова, первый заместитель директора по науке НИЦ "Курчатовский институт", на встрече президента РФ Владимира Путина с молодыми учеными, пишет ТАСС.
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Россия, по словам Дьяковой, обладает богатейшим наследием биоресурсов, накопленным выдающимися учеными за более чем столетнюю историю. Эти коллекции станут основой для Национальной базы генетической информации, играющей ключевую роль как в фундаментальных исследованиях, так и в практических работах.
Потому что если мы хотим вывести новый сорт [растений], новую породу животных, мы должны изучить те ресурсы, которые придумала природа, понять, как мы будем на них воздействовать и как будем их использовать.