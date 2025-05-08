В России появится новая лаборатория для астрофизиков

Ректор СКГА Руслан Кочкаров сообщил, что данный проект стал результатом обсуждений с руководителем САО РАН Валявиным. В планах – размещение нескольких телескопов, которые будут иметь возможность взаимодействовать с основным телескопом обсерватории через интернет. Сначала, в 2025 году, академия планирует решить земельные вопросы, а затем приступить к установке оборудования.

В следующем учебном году СКГА откроет кафедру астрофизики в рамках сотрудничества с САО РАН.