В России появится новая профессия инженера подводных беспилотников

Опубликовано 15 мая 2026, 15:01
В России появится новая профессия инженера подводных беспилотниковСПбГМТУ меняет модель инженерного образования
В России планируют ввести новую гражданскую профессию — инженер-конструктор подводных беспилотников. Об этом сообщил проректор по научной работе СПбГМТУ Денис Кузнецов. По его словам, такие системы будут использоваться для защиты подводной инфраструктуры, включая мосты, газопроводы, нефтепроводы и линии связи, а также для инспекции и безопасности, пишет РИА Новости.
В университете, известном как «Корабелка», меняется подход к подготовке специалистов. Как отметил Кузнецов, беспилотные технологии рассматриваются в едином пространстве «земля — вода — воздух — космос», включая аппараты, способные работать в нескольких средах.
Начальник учебно-методического управления СПбГМТУ Наталья Муханова пояснила, что новая модель образования предполагает модульную систему и гибкие траектории обучения. В первые два года студенты получают базовую подготовку, после чего выбирают специализацию.
Длительность обучения будет различаться: например, инженер-конструктор будет учиться около пяти лет, инженер-технолог — шесть лет.